Dalian Transcendence - Hangzhou Lucheng maçı ne zaman?

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında Dalian Transcendence ile Hangzhou Lucheng, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:00. Maç öncesi Dalian Transcendence 16 puanla 14. sırada, Hangzhou Lucheng 26 puanla 4. sırada bulunuyor. Dalian Transcendence son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Hangzhou Lucheng, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 222. İddaa'da Dalian Transcendence kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Hangzhou Lucheng kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Dalian Transcendence son haftadaki Fujian müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Hangzhou Lucheng ise Shaanxi Chanba maçında 2-1 yenildi.

Dalian Transcendence, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Dalian Transcendence, kendi sahasında 7 gol attı, 6 gol yedi.

Hangzhou Lucheng, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hangzhou Lucheng 13 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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