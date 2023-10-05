HAVA DURUMU| Son dakika: Meteoroloji açıkladı: Yağış yok, sis ve pus var! Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün hava durumu nasıl?

HAVA DURUMU| Son dakika: Meteoroloji açıkladı: Yağış yok, sis ve pus var! Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün hava durumu nasıl?

Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sis ve pus var Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.

İstanbul Kısmen Güneşli 25° Ankara Güneşli 23° İzmir Güneşli 27° Antalya Güneşli 29° Trabzon Güneşli 23° Bursa Güneşli 22° Adana Parçalı bulutlu 32° Diyarbakır Güneşli 26° Gaziantep Güneşli 26° Ağrı Güneşli 18°

Hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.