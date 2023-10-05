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        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU| Son dakika: Meteoroloji açıkladı: Yağış yok, sis ve pus var! Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün hava durumu nasıl?

        Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sis ve pus var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 07:27 Güncelleme: 05.10.2023 - 07:52
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        Yağış yok, sis ve pus var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 25°

        Ankara

        Güneşli 23°

        İzmir

        Güneşli 27°

        Antalya

        Güneşli 29°

        Trabzon

        Güneşli 23°

        Bursa

        Güneşli 22°

        Adana

        Parçalı bulutlu 32°

        Diyarbakır

        Güneşli 26°

        Gaziantep

        Güneşli 26°

        Ağrı

        Güneşli 18°

        Hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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