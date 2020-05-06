Rahim Ak rak@cyh.com.tr

DOLARIN DESTEKÇİLERİ

-Pandemi süreci nedeniyle gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı

-Nisan, mayıs ve haziran aylarına sıkışan 18 milyar dolarlık dış borç geri ödemesi

-Merkez Bankası'nın 50 milyar lirayı bulan tahvil geri alımları

-Merkez Bankası'nın rezervlerindeki erime

-Türk Lirası mevduat ve tahvil faizlerinin yüzde 7-8'e gerilemiş olması.

-Petrol fiyatlarının yeniden yükselmeye başlaması

-İhracatın gerilemesi

-Turizmde 40 milyar doları bulan gelir beklentisinin 10'da birine inmesi

TL'NİN DAYANAKLARI

-Global likiditenin tarihinde olmadığı kadar yükselmesi

-Merkez bankaları ile olası swap anlaşması

-İthalat ve cari açıktaki düşüş

-Yurtdışı ile swap olanaklarının azaltılması

-Petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş

-Türkiye'nin COVID 19'u hızlı atlatıyor olması tedarik zincirindeki diğer ülkelerin (Çin vs) yerine geçme olasılığını artırıyor. Türkiye'nin kriz yönetimindeki tecrübesi

Dolar/TL'nin tarihi zirvesine yaklaşmasının ardından tabii ki yatırımcıların gözü yeniden kura çevrildi. Ağustos 2018’de ABD ile Türkiye arasındaki gerginlik ve ABD’nin yaptırım kararı ile 7,23 seviyesine çıkarak tarihi rekor kıran dolar kuru, bugün bu rekor sonrası en yüksek seviye olan 7.1710'a kadar tırmandı. Yılbaşından beri genelde aynı kefede gösterildiğimiz Brezilya Reali yüzde 39, G. Afrika Randı yüzde 32, Rus Rublesi yüzde 18 değer kaybederken TL yüzde 19 kan kaybetti.

Doların Türk Lirası'na karşı değer kazanmasında en önemli neden ebetteki küresel piyasalarda koronavirüs salgını nedeniyle risk iştahının düşük olması ve doların diğer para birimlerine karşı da değer kazanması. Buna ise yine virüs nedeniyle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı neden oluyor. Ancak sadece bu değil 5 ayrı gelişme daha dolara destek veriyor. Doların ikinci güçlü destekçisi nisan, mayıs ve haziran aylarına sıkışan 18 milyar dolarlık dış borç geri ödemesi. Genellikle yeniden borçlanma yoluyla çevrilen borçların Türkiye'nin CDS'lerindeki yükseliş nedeniyle tümünün döndürülmesinin zor olduğu bu nedenle özellikle borçlu reel reel sektör firmalarının döviz alarak borç kapama yoluna gittikleri ifade ediliyor.

MERKEZ'İN PARASAL GENİŞLEMESİ

Diğer önemli etken Merkez Bankası'nın 50 milyar lirayı bulan tahvil geri alımları. Bu da Türk Lirası likiditesini artırdığı için doğal olarak enflasyon yaratıp TL'nin değerini azaltacağı için yatırımcılar açısından risk olarak görülüyor. Çok tartışılan Merkez Bankası'nın rezervlerindeki erime ve Türk Lirası mevduat ve tahvil faizlerinin yüzde 7-8'e gerilemiş olması da önemli etkenler. Pandeminin başlangıcında petrol fiyatındaki ani çöküş ile TL lehine bir gelişme olmuştu. Bu da TL'nin diğer gelişmekte olan ülke paralarına göre daha dirençli olmasını sağlamıştı. Ancak son günlerde dünya ekonomilerinde normale dönüş emareleri petrol fiyatını yeniden 30 doların üstüne taşıdı. İhraç pazarlarının daralması ile ihracattaki gerileme herşeyden daha önemlisi Türkiye'nin bacasız sanayisi turizmde bu yıl beklenenin onda biri kadar gelir elde edilecek olması beklentisi doların diğer iki önemli yandaşı.

TL'NİN DE 6 DESTEĞİ VAR

Şimdi olmasa bile Türk Lirası'nın da 6 önemli desteği var. Bunların başında global merkez bankalarının ekonomilere tarihte görülmediği kadar para enjekte etmesi ile oluşan likidite bolluğu var. Ekonomilere güvenin biraz olsun geri gelmesi ile global likiditenin TL gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin değerini artırması güçlü bir beklenti. İkinci olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da açıkladığı global merkez bankaları ile swap anlaşması olasılığı var. Eğer bu anlaşma olursa Türk Lirası oldukça rahatlayacak.

Diğer yandan ithalat ve cari açıktaki düşüş de döviz ihtiyacımızı azaltıyor. Diğer yandan petrolün yanı sıra diğer emtia fiyatlarının düşüyor olması ve petrolde krizin yanı sıra Suudi Arabistan ve Rusya çekişmesinin aşağı yönlü riskleri artırıyor olması TL için önümüzdeki dönemde avantaj olabilir. Teknik olanak swap olanaklarının kalmamış olması da en azından şu anda yabancı yatırımcıların TL'nin değeri ile spekülatif olarak oynamasının önünü alıyor. Merkez Bankası, 22 Nisan’da bankaların döviz karşılığı TL swap limitlerini % 20’den % 30’a çıkarmıştı, dün de % 40’a çıkardı. BDDK ise dün aldığı kararla bankaların yurtdışı şubeleri dahil TL kullandırımları özsermayenin binde 5’i ile sınırlandırıldı. TL için arda kalan iki dayanak biraz ucun vadeli ama küçümsenmeyecek cinsten. Bunlardan ilki Türkiye'nin kriz tecrübesinin diğer ülkelere nazaran çok fazla olması diğeri ise Türkiye'nin COVID 19'u hızlı atlatıyor olması nedeniyle tedarik zincirindeki Çin benzeri diğer ülkelerin yerine geçme olasılığının artıyor olması. Hem doların hem TL'nin bu 6'şar dayanağından hangisi dönemsel olarak ön plana çıksa bilek güreşinde ivme o yana doğru kayıyor.

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