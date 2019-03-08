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Trabzon’un Erdoğdu Mahallesi’nde çocuklarının gözleri önünde kayınvalidesi Rabia K.'yı (56) öldüren ve hemşire eşi İlknur D.'yi (32) yaralayan öfkeli koca Abdülbaki D. (33) polis sorgusundaki savunması kan dondurdu.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, kayınvalidesini ve eşine kurşun yağdıran öfkeli koca, cinayet masası dedektifleri sorgusunda verdiği ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: "Eşim oğlumu okuldan almak üzere evden çıkıyordu. Çöpü atarken karşılaştık. Konuşmak istemediğini aksi takdirde polisi arayacağını söyledi. Bunun üzerine ara yoldan çocuğumun okuluna gittim. Biraz bekledim. Çocukları göremedim. Tekrar evin önüne geldim.
EŞİMİ 6-7 KEZ BIÇAKLADIM
Çocukları eve girerken gördüm. Çocuklar ve eşim asansörle, bende merdivenlerden eve çıktım. Kayınvalidem kapıyı açmıştı. Kimseye bir şey yapmayacağımı çocukları görmeye geldiğimi söyledim. Bu çocuklardan beni nasıl ayırdınız, dedim. Kayınvalidem 'Biz seni ayırmadık' dedi. Kayınvalidem ile tartışmaya başladık. 'Defol git' dedi. Bunun üzerine silahı çektim ve kayınvalidem Rabia Kumaş’a ateş ettim. Bu sırada eşime döndüm ona vurdum. Sonra eşime ateş ettim. Silahı kafama dayadım ölmek istedim. Mermi bitmişti. Sonra döndüm eşimi 6-7 kez bıçakladım. Kaçarak polis merkezine gittim."
SORGUNUN ARDINDAN ADLİYEYE ÇIKARILDI
Abdülbaki D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan Abdülbaki D., kayınvalidesinin eşine, "Bu eve ekmek getirmeden sen bununla birlikte olmayacaksın, olursan sana hakkımı helal etmem" dediğini söyledi. Eşini dövdüğü için hakkında yaralama ve tehdit iddiasıyla dava açıldığı ortaya çıkan Abdülbaki D., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu arada İlknur D.’nin boşanma davası kapsamında eşinden 80 bin TL maddi ve manevi tazminat talep ettiği öğrenildi.
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