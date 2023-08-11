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        Haberler Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Damir Krznar: Fenerbahçe tura yüzde 75 daha yakın - Futbol Haberleri

        Damir Krznar: Fenerbahçe tura yüzde 75 daha yakın

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe'ye ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup olan Slovenya temsilcisi Maribor'un teknik direktör Damir Krznar, alınan sonucun ardından Fenerbahçe'nin turu geçmeye yakın olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 00:20
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        "Fenerbahçe tura daha yakın"
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        Ülker Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Krznar, çok iyi bir takıma karşı oynadıklarını vurguladı.

        Fenerbahçe'nin mükemmel bir ekip olduğunu, buna karşın kendilerinin de iyi performans sergilediklerini söyleyen Krznar, "Bugün son saniyeye kadar hayattaydık diyebilirim. Eğer üzgünsek, son saniyedeki penaltıdan dolayı üzgünüz. İkinci maça 2-1'le gitseydik daha iyi olabilirdi bizim adımıza. Ama şunu söyleyebilirim ki, Slovenya'daki maçta Fenerbahçe'yi elimizden geldiği kadar zorlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Turu geçmenin kendileri adına çok zor olacağını aktaran Krznar, şunları kaydetti:

        "Fenerbahçe tura yüzde 75 daha yakın. Ama futbol hayallerin oyunu. Hiçbir zaman tahmin edemeyiz. Şansımız hep var ama bu şansı oluşturmamız gerekiyor. Bugün Fenerbahçe'de bizi zorlayan birçok isim sayabilirim. Tadic, Dzeko, bekler, orta sahalar çok iyiydi. İlk 30-35 dakika iyiydik, ataklar da bulduk ama yaptığımız 2-3 hatanın ardından atak yapmayı bıraktık. Fenerbahçe de bunu değerlendirdi. Oyuncuların dışında Fenerbahçe'nin antrenörü de çok iyiydi."

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