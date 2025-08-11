GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?

- Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul'da işlem gören, küçük birikimlerle Damla Kent projesinden ev sahibi olmanızı sağlayan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenen bir yatırım aracıdır.

- Gayrimenkul Sertifikası yatırım modelinde geleneksel yöntemlerden farklı olarak peşinat, taksit ve faiz gibi yükümlülükler bulunmuyor. Böylece, gayrimenkul yatırımı ve ev sahibi olmak farklı gelir grupları için erişilebilir hale geliyor.

- Tüm sertifikalar, hisse senetleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK), adınıza kayıtlı yatırım hesabınızda dijital olarak güvenle saklanır.