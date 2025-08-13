Damla Kent Projesi BIST ilk işlem tarihi nedir? Damla Kent Projesi kaç lot verdi?
Damla Kent Projesi'nin halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz büyüklüğü 21 milyar TL olan proje,5 bin 325 adet konut ve 244 adet ticari üniteden oluşacak. Yatırımcıların üç farklı şekilde dahil olabileceği proje tahmini olarak 9 Şubat 2029 tarihinde sonlanacak. Peki, Damla Kent Projesi ilk BIST işlem tarihi nedir? İşte, Damla Kent Projesi halka arz detayları...
Damla Kent Projesi halka arz sonuçları açıklandı. 5 bin 325 adet konut ve 244 adet ticari ünitenin inşa edileceği projede tasarruf sahiplerine üç farklı işlem yöntemi sunuluyor. 7,59 TL hisse fiyatı ile satışa çıkan gayrimenkul sertifikaları, 'DMLKT' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanıyor. Peki, Damla Kent Projesi halka arz sonuçları ne oldu, kaç lot verdi ve ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak? İşte, Damla Kent Projesi halka arzında son detaylar...
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?
- Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul'da işlem gören, küçük birikimlerle Damla Kent projesinden ev sahibi olmanızı sağlayan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenen bir yatırım aracıdır.
- Gayrimenkul Sertifikası yatırım modelinde geleneksel yöntemlerden farklı olarak peşinat, taksit ve faiz gibi yükümlülükler bulunmuyor. Böylece, gayrimenkul yatırımı ve ev sahibi olmak farklı gelir grupları için erişilebilir hale geliyor.
- Tüm sertifikalar, hisse senetleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK), adınıza kayıtlı yatırım hesabınızda dijital olarak güvenle saklanır.
HANGİ DAİRE İÇİN KAÇ SERTİFİKA GEREKİYOR?
5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5 bin 325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek.
Projenin ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.
Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri ise şöyle:
"62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika, 88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika, 144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika, 194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika".
YATIRIM İÇİN ÜÇ FARKLI SEÇENEK
Halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı işlem yöntemi sunuluyor.
1. Asli Edim (Konut Sahipliği): Yatırımcılar belirli sayıda sertifika biriktirerek doğrudan konut sahibi olabiliyor. Bu süreç 5 Şubat 2026-4 Ağustos 2028 tarihleri arasında işleyecek.
2. Tali Edim (Gelir Ortaklığı): Yeterli sayıda sertifikaya ulaşamayan yatırımcılar, proje sonunda açık artırmayla satılan konutlardan elde edilen gelirden pay alıyor. Satılamayan konutlar TOKİ tarafından ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında satın alınıyor. Nakit ödemeler 8 Ağustos 2029'da yapılacak.
3. Borsa Alım-Satım: Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görecek; yatırımcılar diledikleri anda alım-satım yapabilecek.
DAMLA KENT GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ SONUÇLARI
Damle Kent Projesi halka arz sonuçları açıklandı. Bu kapsamda 726 bin 719 kişiye toplamda 2 milyar 820 milyon 593 bin 495 lot dağıtıldı.
Halka arz edilen 1,9 milyar adet gayrimenkul sertifikası ile ek satışa sunulan 897,1 milyon adet gayrimenkul sertifikalarının tamamının satışı gerçekleşti.
Toplam halka arz büyüklüğü 21,4 milyar TL olarak gerçekleşti.
Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 1,9 milyar adet gayrimenkul sertifikasının 1,87 katına denk gelen 3,6 milyar adet gayrimenkul sertifikası talebi geldi.
DAMLA KENT GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HİSSE FİYATI
Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası için hisseler 7,59 TL fiyat ile satışa çıktı.
TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NEDİR?
Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası için 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde talep toplandı.
BIST KODU NEDİR?
Borsa İstanbul'da, projeye "DMLKT" işlem kodu ile halka arza katılım sağlanabiliyor.
BIST İŞLEM TARİHİ NEDİR?
Halka arz takvimine göre; ilk BIST işlem tarihi 14 Ağustos 2025; BIST son işlem tarihi ise 3 Eylül 2029.
HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR?
Damla Kent Projesi halka arz büyüklüğü 21 milyar TL olarak açıklandı.
FON KULLANIMI NASIL OLACAK?
Projenin fon kullanımı İhraççı ve/veya TOKİ tarafından finansmanda kullanılacak.
PROJE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?
Halka arz takvimine göre projenin tahmini bitiş tarihi 9 Şubat 2029 olacak.