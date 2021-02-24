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HaberlerGündem3. SayfaFaciadan kıl payı... Son dakika: Damperi açıldı, karayolu karıştı
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Hafriyat kamyonunun açılan damperi üst geçide çarptı: Yaralılar var

İstanbul Arnavutköy'de, Eski Edirne Asfaltı yolunda damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptıktan sonra karşı yöne geçerek bir otomobille çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı

Faciadan kıl payı... Son dakika: Damperi açıldı, karayolu karıştı
DHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, damperi açılan hafriyat kamyonu önce üst geçide sonra otomobile çarptı. Kazada kamyon sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı yolu üzerinde sabah saat 06.10 sıralarında meydana geldi. Yılmaz Kızılkaya'nın kullandığı 34 HN 0598 plakalı hafriyat kamyonunun damperi henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı. Açık damperle bir süre ilerleyen kamyon, Fenertepe Kışlası önündeki üst geçide çarptı.

DORSESİ KAPON KAMYON KARŞI YÖNE GEÇTİ

Çarpmanın etkisi ile damperi kopan kamyon karşı yöne geçerek Suphi Bayram'ın kullandığı 34 DOY 837 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan kamyon olay yerine gelen İBB'ye ait vinç ile kaldırıldı.

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