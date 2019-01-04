Mutlu bir hayat sürdüğünü ifade eden şarkıcı Dan Reynolds, “10 yıldır hiç depresyon yaşamadım. Üzülmedim mi? Elbette, en üzgün zamanlarını geçirdim ama depresyona girmedim. Her zamankinden çok daha güçlüyüm” dedi.

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