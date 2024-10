Daniel Day-Lewis 7 yılık aranın ardından oyunculuğa döndü

'Sol Ayağım' (My Left Foot), 'Kan Dökülecek' (There Will Be Blood) ve 'Lincoln'le üç kez Oscar kazanan, kendi kuşağının en büyük oyuncularından biri kabul edilen Lewis, ilk yönetmenlik denemesi yapacak olan oğlu Ronan Day-Lewis ile birlikte filmin senaryosunu kaleme aldı.

Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley ve Safia Oakley-Green gibi oyuncuların yer aldığı filmin çekimleri şu sıralar İngiltere'nin Manchester şehrinde yapılıyor.