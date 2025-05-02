Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Daniele Santarelli: Finalde VakıfBank ile karşılaşmak isterim - Voleybol Haberleri

        Daniele Santarelli: Finalde VakıfBank ile karşılaşmak isterim

        İtalyan ekibi A. Carraro Imoco Conegliano Başantrenörü Daniele Santarelli, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde sarı-siyahlı ekiple karşılaşmak istediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 15:22 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Finalde VakıfBank ile karşılaşmak isterim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalyan ekibi A. Carraro Imoco Conegliano Başantrenörü Daniele Santarelli, VakıfBank'ın tüm takımlar için bir model niteliğinde olduğunu ve CEV Şampiyonlar Ligi finalinde sarı-siyahlı ekiple karşılaşmak istediğini söyledi.

        İtalyan temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Daniele Santarelli, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesinde düzenlenen basın toplantısının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Takımının son durumunun çok iyi olduğunu belirten Santarelli, "Çok iyi bir sezon geçirdik. Dörtlü Final'in rekabetçi olduğunu biliyoruz. Buraya geldiğinizde hem fiziksel hem mental olarak hazır olmalısınız. Buradaki maçları oynamak kolay değil çünkü ikinci maçlar olmayacak. Tek maç oynayacağız. Her şey olabilir. VakıfBank evinde oynuyor. İyi bir noktadalar, çok geliştiler. Bu yüzden takımı ve Guidetti'yi tebrik ediyorum. Milano da bize karşı çok maç oynadı. Durumu değiştirmek isteyeceklerdir. Bunun farkındayız. Üstümüzde baskı var. Daha fazlasını yapmalıyız çünkü rakibimiz elinden gelenin en iyisini yapacak. VakıfBank da favori takımlardan bir tanesi." diye konuştu.

        REKLAM

        İstanbul'da olmanın kendisi için çok güzel olduğunu vurgulayan İtalyan başantrenör, "Dörtlü Final'in İstanbul'da olacağını duyunca çok heyecanlanmıştım. Tabii ki Dörtlü Final'de olmak istiyorum diye düşünmüştüm. Böyle bir arenada oynamak muhteşem olacak. Çünkü desteğin ve Türk taraftarların muhteşem olduğunun farkındayım. Çok kalabalık olacağını düşünüyorum. Burada oynamak çok özel bir his. Kazanmak bir rüya gibi olur. Finale kalmayı hedefliyorum ama önce yarı finali düşünmek zorundayız çünkü Milano'ya karşı oynamak kolay değil. Yarı finalde iyi bir iş çıkarırsak finali düşünmeye başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        "FİNALDE VAKIFBANK İLE KARŞILAŞMAK İSTERİM"

        Tecrübeli çalıştırıcı, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde VakıfBank ile karşılaşmak istediğini ve kazanmaları halinde bunun "bir rüya" gibi olacağını aktardı.

        VakıfBank'ta A Milli Takım'da oynayan birçok oyuncunun olduğunun altını çizen 43 yaşındaki başantrenör, "Finalde VakıfBank ile karşılaşmak isterim. Ben İtalyanım, bu turnuvada İtalyanları desteklemem normal. Ancak VakıfBank'a karşı oynamak çok iyi olurdu çünkü dünyadaki en iyi takımlardan biri. Guidetti'yi takdir ediyorum. Finalde VakıfBank ile karşılaşacağımızı hesaba katarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. VakıfBank tüm takımlar için bir model niteliğinde. VakıfBank'a karşı finalde oynamak bir rüya gibi olur, belki de kazanmak. Fakat daha önce de söylediğim gibi önce Milano'yu düşüneceğiz, sonra bir sonraki takımı." ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE'Yİ ÇOK ÖZLEDİM"

        Ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Santarelli, Miletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım'a katılarak oyuncularla yeniden çalışmak için heyecanlandığını vurguladı.

        İstanbul'da olmaktan heyecan duyduğunu vurgulayan Daniele Santarelli, "Türkiye'yi çok özledim. Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Bu an için çok uzun zaman bekledim. Çünkü biliyordum ki Dörtlü Final burada olacak ve ardından milli maçlar başlayacak. İkinci takımım çoktan çalışmalara başladı. Çok mutluyum. Çok fazla genç oyuncu var. Aklım şu an burada, İstanbul'da. Milli takımı düşünmeye başladım. Bu açıdan profesyonel olmayı istiyorum. Aklım tabii ki Conegliano ile ancak burada olup milli takıma katılmak için çok heyecanlıyım. Çünkü çok iyi bir yaz olacak." diyerek konuşmasını tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Ölümden döndü
        Ölümden döndü
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!