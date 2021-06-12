Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'in fenalaşması sonrası yarıda kalan 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı kaldığı yerden devam ederken Finlandiya tarihi bir galibiyet elde etti. Tıbbi acil durum nedeniyle ertelenen karşılaşma 43. dakikadan itibaren oynanmaya başladı ve ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.

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5 dakikalık devre arasından sonra ikinci yarıya geçildi. Mücadelede 59. dakika oynanırken Finlandiya Joel Pohjanpalo'nun yaptığı kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Dakikalar 74'ü gösterirken penaltı kazanan Danimarka'da topun başına Pierre-Emile Höjbjerg geçti.

Danimarkalının penaltı vuruşunda Hradecky gole izin vermedi. Kalan dakikalarda da gol olmayınca Finlandiya tek şut çektiği maçta 3 puana uzanan taraf oldu. Avrupa Şampiyonası'na tarihinde ilk kez katılan Finlandiya ilk maçında 3 puanla tanıştı.