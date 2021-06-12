Danimarka - Finlandiya maçının 43. dakikasında Christian Eriksen bir anda kendini yere bıraktı. Sahaya sedyeyle giren sağlık görevlileri, Christian Eriksen'e bir süre kalp masajı yaptı. Finlandiyalı futbolcular soyunma odasına giderken Eriksen'in eşi sahaya indi. Danimarkalı futbolcular, Eriksen'in yanında çember oluştururken kaptanlar Kjaer ve Schmeichel, Eriksen'in eşini sakinleştirmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakikalık kalp masajının ardından Eriksen sahadan sedyeyle çıkarıldı. Maçı erteleyen UEFA, Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı. Danimarka Futbol Federasyonu da 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğunu ve ileri tetkikler için hastaneye götürüldüğünü duyurdu.

CHRISTIAN ERIKSEN KİMDİR?

Kariyeri boyunca Ajax, Tottenham ve Inter formaları giyen Eriksen, geçen sezon Serie A'da Inter ile şampiyonluk yaşamıştı. Ligde 26 maçta şans bulan Danimarkalı futbolcu attığı üç golle şampiyonluğa katkı verirken, Avrupa Futbol Şampiyonası'na damga vurması beklenen oyunculardan biri olarak gösteriliyordu.

Inter'e 2020'de 20 milyon euro karşılığında transfer olan Eriksen, Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığı 2018-2019 sezonunda kariyerinin en iyi dönemini geçirmiş ve forma giydiği 54 maçta 12 gol ve 15 asistle oynayarak İngiliz ekibinin tarihi başarısında başrollerden birini oynamıştı.

14 Şubat 1992'de dünyaya gelen Eriksen, Danimarka Milli Takımı'yla bugüne kadar 98 maça çıkmış ve 33 gol kaydetmişti. Kulüp kariyerinde 524 profesyonel karşılaşmada forma giyen 29 yaşındaki yıldız, 109 gol attı.

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