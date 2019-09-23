Danimarka Çocuk Festivali 3 yaşında

‘’Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden “İklim Eylemi, Temiz Su, Erişilebilir ve Temiz Enerji, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklara katkıda bulunmak amacıyla her yıl çocuk festivali düzenleyen Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz’ın, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in, Danimarka Büyükelçisi Svend Olling’in, Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot’in ve Darüşafaka Cemiyeti Başkan Vekili Hakan Tahiroğlu’nun da yer aldığı festivalde Darüşşafaka öğrencileri, yaratıcı atölyelere ve aktivitelere, bilgilendirici söyleşilere katılarak sürdürülebilir bir dünya ile buluştular. Bu buluşma ile iklim eylemi, aktif bir yaşam, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm, erişilebilir ve temiz enerji gibi konularda bilinçlendiler.

Danimarka Çocuk Festivali hakkında düşüncelerini dile getiren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Cumhuriyetin kuruluşunun ardından Türkiye’de hızlıca bir sanayileşme görüldü. Sanayileşmenin sonucunda da çevreyle ilgili birtakım problemler ortaya çıktı. Çevreyle mücadele etmek için tüm paydaşların, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve merkezi hükümetin beraber çalışıyor olması gerek. Darüşşafaka’nın saygıdeğer bir eğitim kurumu olmasından dolayı, bu festivalin Darüşşafaka’da olması da çok önemli. Danimarka Başkonsolosluğu’na ve Darüşşafaka’ya bu organizasyondan dolayı çok teşekkür ederim. Sarıyer Belediyesi olarak bu etkinliğin bir parçası olmaktan çok mutluyuz. İlerleyen yıllarda bu etkinliğin büyüyerek devam etmesini umuyoruz. Çevreyle ilgili eğitim ve farkındalık çocuklardan başlıyor, o yüzden bu tarz etkinlikler ve tüm paydaşların bir arada çalışması önemli.’’ dedi.

Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Snedgaard Galskjot, konuşmasında; ''Darüşşafakayı ilk duyduğumda çok etkilendim. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden ''Nitelikli Eğitim''i uygulayan bu okula hayran kaldım. Bugün temiz su ve çevre, iklim eylemi, sürdürülebilir şehirler gibi önemli kalkınma hedeflerine daha da yaklaşmak için birçok şirket ve organizasyon bir araya geldik. Eve heyecan verici bilgilerle, yorgun ama mutlu dönmenizi umarım. Bugün festivalimizde yer alarak bizi destekleyen tüm Danimarkalı şirketlere, sivil toplum kuruluşlarına ve derneklerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu hafta AB İklim Diplomasi haftası ve iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, bizim festivalimiz gibi çeşitli aktiviteler olacak’’ sözlerine yer verdi.

Darüşafaka Cemiyeti Başkan Vekili Hakan Tahiroğlu ise konuşmasında; “Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu tarafından, Birleşmiş Milletler Sürdülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıda bulunmak ve sosyal sorumluluk kavramının önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Danimarka çocuk şenliğine, Darüşşafaka olarak ev sahibi yapmaktan onur duyuyoruz. Çocuklarımızın; her alanda fırsat eşitliği, güvenli bir ortamda yaşama ve öğrenme hakkı, yaratıcılık, sağlıklı yaşam, temiz enerji, iklim değişikliği gibi konularda bilinçlendirilmesini ve daha iyi bir gelecek yaratmak adına sorumluluk almasını sağlamayı hedefleyen bu etkinliğin bir parçası olmanın bizler için çok değerli olduğunu özellikle ifade etmek isterim.” dedi.

Hava durumu sunucusu, ''Havayı Koklayan Adam'' Bünyamin Sürmeli ‘’Dünya iklim olarak nerede ve gelecekte bizi neler bekliyor?‘’ temalı konuşmasıyla çocukları iklim konusunda bilinçlendirirken, sonrasında yönelttiği bilmecelerle çocukların hem eğlenmelerini hem de bilgilenmelerini sağladı. Nasuh Mahruki ise ''Doğada Liderlik Okulu'' ile çocuklara çadır kurmayı, düğüm atmayı ve harita ile yön bulmayı öğretti.

Sürdürülebilir Heykel Atölyesi, Kendi Tshirtünü Tasarla, Grafiti Duvarı, Bir Gün Sanatçı Olun ve Boncuk Tasarımı etkinlikleriyle çocukların el becerilerinin ve yaratıcılıklarını kullanarak hayal güçlerinin gelişmesine katkıda bulunurken, Bilim Atölyesi, Üç Boyutlu Film Gösterimi ve Üç Boyutlu Fotoğraf Baskısı etkinlikleri katılımcıları başka bir dünya ile buluşturdu. İklim Oyunları ile mevsimlerin oluşumu ve yaşanan hava olaylarını deneyimlerken, Terraryum Tasarım atölyesi, Geri Dönüşümlü Bitki Yatağı ve İleri Dönüşüm Atölyesiyle çocukların toprağa dokunmaları ve doğayı keşfetmeleri sağladı.

Ayrıca; Delikli Paraşüt Oyunu, Çevreci bowling, dans gösterileri, DJ performansları, Bir Varmış Bir Yokmuş Andersen'den Masallar, Viking Oyunu ve Yapboz Oyunu gibi aktivitelerle çocuklar tüm gün boyunca eğlenceli vakit geçirdi.