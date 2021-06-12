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Haberler2020 Avrupa Şampiyonası
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Danimarka - Finlandiya | CANLI YAYIN

Danimarka - Finlandiya maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Danimarka ile Finlandiya, B Grubu'ndaki ilk maçta karşı karşıya geliyor... Turnuvanın ev sahiplerinden Danimarka, sahasında oynama avantajını da kullanarak gruptan çıkmayı planlıyor. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösteren Finlandiya, gerçekleştireceği ilklerin heyecanını yaşıyor

Danimarka - Finlandiya | CANLI YAYIN

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) B Grubu'nun ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geliyor. Ev sahiplerinden Danimarka sahasında oynama avantajını da kullanarak gruptan çıkmayı planlıyor. Daha önce 8 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ve Yugoslavya'nın yerine dahil edildiği 1992'deki turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Danimarka, bu turnuvada da bir sürpriz daha yaparak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösteren Finlandiya, gerçekleştireceği ilklerin heyecanını yaşıyor.

DANİMARKA: Schmeichel, Wass, Kjaer, Christensen, Maehle, Delaney, Höjbjerg, Eriksen, Pulsen, Braithwaite, Wind
YEDEKLER: Lössl, Ronnow, Andersen, Vestergaard, Larsen, Boilesen, Skov Olsen, Damsgaard, Norgaard, Jensen, Dolberg, Cornelius
TEKNİKDİREKTÖR: Kasper Hjulmand

FİNLANDİYA: Hradecky, Raitala, Tivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen, Lod, Sparv, Kamara, Pohjanpalo, Pukki
YEDEKLER: Joronen, Jakkola, Vaisanen, Taylor, Jensen, Schüller, Hamalainen, Kauko, Ivanov, Soiri, Lappalainen, Forss
TEKNİK DİREKTÖR: Markku Kanerva

Danimarka ile Finlandiya ilk kez bir büyük turnuvada (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) karşı karşıya gelirken; iki ülke arasında oynanan son maçı Danimarka kazandı (Kasım 2011'deki hazırlık maçında 2-1).

Finlandiya ilk kez bir büyük turnuvaya (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) katılırken; Danimarka toplamda dokuzuncu, 2012'den bu yana da ilk kez Euro sahnesinde boy gösteriyor. Vikingler, 1992'de Yugoslavya'nın yerine dahil edildikleri turnuvada mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

Danimarka, şampiyon olduğu Euro 1992'den bu yana sadece bir kez bu turnuvada grup aşamasını geçmeyi başardı (2004'te çeyrek final).

Büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) çıktığı son 22 maçın hiçbirinde ikiden fazla gol atamayan Danimarka, bunu son kez 1998 Dünya Kupası ikinci turunda oynadığı Nijerya karşılaşmasında başardı (4-1).

Katıldığı son büyük turnuvada (2018 Dünya Kupası) yenilgi almayan Danimarka (1G 3B),ikinci turda karşılaştığı Hırvatistan'a seri penaltılar sonucu elendi (normal süre ve uzatmalar 1-1, penaltılar 2-3).

DANİMARKA

Elemelerde D Grubu'nda çıktığı maçlarda 4 galibiyet 4 beraberlik alan Danimarka, rakip filelere 23 gol bırakırken, kalesinde 6 gol gördü.

Elemelerde 5 gole adını yazdıran Inter'in yıldız oyuncusu Christian Eriksen, takımın en önemli kozlarından biri olarak sahada olacak.

Son katıldığı EURO 2012'de grup aşamasında veda eden Danimarka'da, İtalya'nın Bologna takımında forma giyen 21 yaşındaki Andreas Skov Olsen, turnuvada adını duyurma potansiyeline sahip oyuncular arasında yer alıyor.

Kaleciler: Jonas Lössl (Midtjylland),Frederik Ronnow (Schalke 04),Kasper Schmeichel (Leicester City).

Defans: Joachim Andersen (Fulham),Nicolai Boilesen (Copenhagen),Andreas Christensen (Chelsea),Mathias Jorgensen (Copenhagen),Simon Kjaer (Milan),Joakim Maehle (Atalanta),Jens Stryger Larsen (Udinese),Jannik Vestergaard (Southampton).

Orta Saha: Anders Christiansen (Malmö),Thomas Delaney (Dortmund),Christian Eriksen (Inter),Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham),Mathias Jensen (Brentford),Christian Norgaard (Brentford),Robert Skov (Hoffenheim),Daniel Wass (Valencia).

Forvet: Martin Braithwaite (Barcelona),Andreas Cornelius (Parma),Mikkel Damsgaard (Sampdoria),Kasper Dolberg (Nice),Andreas Skov Olsen (Bologna),Yussuf Poulsen (Leipzig),Jonas Wind (Copenhagen)

FİNLANDİYA

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösteren Finlandiya, turnuvaya renk katarak taraftarlarına keyifli bir şampiyona yaşatmak istiyor.

Elemelerde J Grubu'nda çıktığı maçlarda 6 galibiyet 4 mağlubiyet alan Finlandiya, rakip ağları 16 kez sarsarken kalesinde 10 gol gördü.

Elemelerde 10 gole imza atan Teemu Pukki, takımının sahadaki lider oyuncusu olacak.

Kaleciler: Lukas Hradecky (Leverkusen),Anssi Jaakkola (Bristol Rovers),Jesse Joronen (Brescia)

Defans: Paulus Arajuuri (Pafos),Robert Ivanov (Warta Poznań),Thomas Lam (Zwolle),Daniel O'Shaughnessy (HJK),Jukka Raitala (Minnesota United) , Joona Toivio (Häcken),Jere Uronen (Genk),Nicholas Hämäläinen (QPR),Sauli Väisänen (Chievo)

Orta Saha: Nikolai Alho (MTK ),Fredrik Jensen (Augsburg),Glen Kamara (Rangers),Joni Kauko (Esbjerg),Robin Lod (Minnesota United),Rasmus Schüller (Djurgarden),Pyry Soiri (Esbjerg),Tim Sparv (Larissa),Robert Taylor (Brann),Onni Valakari (Pafos)

Forvet: Marcus Forss (Brentford),Lassi Lappalainen (Montreal),Joel Pohjanpalo (Union Berlin),Teemu Pukki (Norwich)

MAÇ TAKVİMİ

12 Haziran (TSİ: 19.00): Danimarka-Finlandiya (Parken Stadı-Kopenhag)

12 Haziran (TSİ: 22.00): Belçika-Rusya (Saint Petersburg Stadı-Saint Petersburg)

16 Haziran (TSİ: 16.00): Finlandiya-Rusya (Saint Petersburg Stadı-Saint Petersburg)

17 Haziran (TSİ: 19.00): Danimarka-Belçika (Parken Stadı-Kopenhag)

21 Haziran (TSİ: 22.00): Finlandiya-Belçika (Saint Petersburg Stadı-Saint Petersburg)

21 Haziran (TSİ: 22.00): Rusya-Danimarka (Parken Stadı-Kopenhag

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