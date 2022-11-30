2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya, D Grubu'ndaki üçüncü maçında Danimarka'yı 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Grubu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Avustralya, 5'i üst üste olmak üzere 6. kez mücadele ettiği Dünya Kupası'nda 2006 Almanya'nın ardından adını son 16 turuna yazdırma başarısı gösterdi.

"Kangurular" son 16 turunda C Grubu'nu lider bitiren ekiple karşı karşıya gelecek.

Üç maç sonunda 1 puan alabilen dördüncü ve son sıradaki Danimarka ise turnuvaya veda etti.