Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Kupası 2022
ABONE OL

Danimarka yıkıldı, Avustralya tarih yazdı!

2022 Dünya Kupası D Grubu son maçında Avustralya, Danimarka'yı 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı

Danimarka yıkıldı, Avustralya tarih yazdı!
AA / HABERTURK.COM

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya, D Grubu'ndaki üçüncü maçında Danimarka'yı 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Grubu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Avustralya, 5'i üst üste olmak üzere 6. kez mücadele ettiği Dünya Kupası'nda 2006 Almanya'nın ardından adını son 16 turuna yazdırma başarısı gösterdi.

"Kangurular" son 16 turunda C Grubu'nu lider bitiren ekiple karşı karşıya gelecek.

Üç maç sonunda 1 puan alabilen dördüncü ve son sıradaki Danimarka ise turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ilk bölümünde topa daha fazla sahip olan Danimarka, 11. dakikada gole yaklaştı. Andersen'in kendi yarı sahasından uzun pasında Braithwaite, tek pasla topu Jensen'e aktardı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Jensen'in sert şutunda, kaleci Ryan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Avustralya, 60. dakikada öne geçti. Ani gelişen atakta McGree'nin kendi yarı sahasından savunmanın arkasına pasında topla buluşan ve rakip ceza sahasına giren Leckie, 2 oyuncunun markajına rağmen sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

Kalan dakikalarda Danimarka'nın beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Avustralya karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı 41 bin 232 taraftarın takip ettiği açıklandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CANLI İZLE | Polonya-Arjantin maçı canlı yayın
DÜNYA KUPASI 2022 Maçta 11'ler belli oldu!
CANLI İZLE | Suudi Arabistan-Meksika maçı canlı yayın
DÜNYA KUPASI 2022 Karşılaşmada 11'ler belli oldu!
Tunus: 1 - Fransa: 0 | MAÇ SONUCU
DÜNYA KUPASI 2022 Tunus'a Fransa galibiyeti yetmedi!
Van Gaal'den eleştirilere sert yanıt!
DÜNYA KUPASI 2022 Van Gaal'dan eleştirilere sert yanıt!
Belçikalı futbolcu Hazard, soyunma odasında kavga iddialarını yalanladı
DÜNYA KUPASI 2022 Hazard kavga iddialarını yalanladı
Enner Valencia: Çok zor bir an!
FUTBOL "Çok zor bir an!"
Dünya Kupası’nda ilk kadın hakem, Frappart
DÜNYA KUPASI 2022 Dünya Kupası’nda ilk kadın hakem!
Arap taraftarlar 2022 Dünya Kupası'yla "tek yürek" oldu
DÜNYA KUPASI 2022 1982'den sonra ilk!
Japonya ve İspanya son 16 turu bileti için karşı karşıya
DÜNYA KUPASI 2022 Japonya ve İspanya son 16 için sahada
Almanya ve Kosta Rika son 16 bileti için karşı karşıya
DÜNYA KUPASI 2022 Panzerler için son şans!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.