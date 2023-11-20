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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Zonguldak'ta fırtına yüzünden ikiye bölünen gemi görüntülendi!

        İkiye bölünen gemi görüntülendi!

        Şiddetli fırtına dün Zonguldak'ta bir geminin batmasına ve bir geminin de ikiye bölünmesine neden oldu. Dehşete ilişkin de yeni görüntüler ortaya çıktı. Kıyıya sürüklenip parçalanan gemi havadan görüntülendi. Öte yandan gemi personelinin kurtarılma anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:25 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:34
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya sürüklenen geminin personeli tahliye edildi.

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        AA'da yer alan habere göre Ereğli Limanında demirleyen Panama bandıralı kuru yük gemisi, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ikiye bölündü.

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        Kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarptı ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar verdi.

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        İkiye bölünen gemi bugün sabah saatlerinde havadan görüntülendi.

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        Öte yandan limanda fırtınanın etkisiyle ikiye bölünerek kıyıya vuran Kamerun Bayraklı geminin 13 personelinin itfaiye ekiplerince tahliye edilmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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