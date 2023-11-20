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Çağlayan piknik alanı da su ile kaplandı. Bölge araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri de taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.