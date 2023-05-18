Holm'ün yazı Türkiye ya da Yunanistan sınırlarında geçirmesini, birkaç yıl sonra Danimarka'ya dönmesini beklediklerini kaydeden Tüydeş, "Bu süre zarfında kısa göçler yaparak hayatta kalma açısından tecrübe edinecek. Oradaki araştırmacılarla iletişim kurduğum için çok mutlu oldular. Holm muhtemelen yağmurdan kaynaklı Karacabey'de kalıp besin ihtiyacını gidermek için duraklamış. Ben de 3 gündür peşindeydim. Sonunda buldum ve fotoğrafladım" diye konuştu.