Ünlü youtuber Danla Bilic yeni yaşını kutladı

16.10.2018 - 09:27 | Güncelleme:

Ünlü youtuber Danla Bilic, dün akşam 24. yaş gününü kutladı. Bilic'in doğum günü partisine Demet Akalın, Kerimcan Durmaz, Samet Liçina, Caner Çalışır, Aslı Bekiro, Zeynep Bastık, Müge Boz, Dila Tarkan, Ece Seçkin, Duygu Özaslan ve Mert Vidinli olmak üzere birçok ünlü isim katıldı. Doğum gününden kareler sosyal medyada paylaşıldı

  • 1 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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    Ünlü youtuber Danla Bilic, dün akşam 24. yaş gününü Bebek'te bir mekanda kutladı.

  • 2 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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    Bilic'in doğum günü partisine Demet Akalın, Kerimcan Durmaz, Samet Liçina, Caner Çalışır, Aslı Bekiro, Zeynep Bastık, Müge Boz, Dila Tarkan, Ece Seçkin, Duygu Özaslan, Merve Çağıran ve Mert Vidinli olmak üzere birçok ünlü isim katıldı. 

  • 3 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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    Partide, Aslı Bekiro ve Zeynep Bastık sahneye çıkarak şarkı söyledi.

  • 4 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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    Doğum gününden kareler sosyal medyada paylaşıldı. 

  • 5 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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    Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa, "Cankız iyi ki doğdun" notunu düştü.

  • 6 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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    DANLA BİLİC KİMDİR?

    Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir.

  • 7 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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    Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir.

  • 8 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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    Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır.

  • 9 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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    Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.

  • 10 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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    Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır.

  • 11 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 12 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 13 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 14 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 15 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 16 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 17 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 18 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 19 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 20 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 21 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 22 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 23 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 24 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 25 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 26 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 27 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 28 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 29 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 30 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 31 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 32 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 33 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 34 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 35 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 36 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 37 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 38 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 39 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 40 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 41 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 42 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 43 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 44 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 45 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 46 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 47 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 48 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 49 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 50 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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  • 51 Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Ünlü youtuber Danla Bilic kimdir? - Magazin haberleri
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