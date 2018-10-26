Darmstadt 98 - Fürth maçı rakamları

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. Darmstadt 98, 26 Ekim 2018 Cuma günü Fürth takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. 11 puanlı Darmstadt 98 14. sırada bulunuyor, Fürth 19 puana sahip ve 2. sırada. Darmstadt 98, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Fürth, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 158. İddaa'da Darmstadt 98 kazanır 1.95, berabere biter 3.00, Fürth kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Darmstadt 98 önceki hafta Sandhausen mücadelesinde 1-2 yenildi.

Fürth ise Bochum maçında 1-1 berabere kaldı.

Darmstadt 98, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 5 gol yedi.

Fürth, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fürth 6 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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