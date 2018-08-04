Darmstadt 98 - Paderborn maçı heyecanı

Darmstadt 98 ve Paderborn, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. Darmstadt 98, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Paderborn son 5 mücadelede 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 490. İddaa'da Darmstadt 98 kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Paderborn kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Darmstadt 98 son hafta oynanan Paderborn maçında 1-1 berabere kaldı.

Paderborn, Darmstadt 98 karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

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