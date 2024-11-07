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        Haberler Bilgi Yaşam Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı yapıyor! Darphane işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı yapıyor! Darphane işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 142 işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yapılacak olan başvurularda son tarihe gelindi. Henüz başvuru yapmayan adaylar Darphane işçi alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 09:35 Güncelleme: 07.11.2024 - 09:35
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        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına başvurularda son gün yaklaştı. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Peki Darphane işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

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        DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Başvurular Türkiye İs Kurumu (İSKUR) internet sitesi üzerinden Online olarak 04.11,2024 - 08.11.2024 tarihleri arasında yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

        KURA ÇEKİMİ HAKKINDA

        Noter kura çekimi 04.12.2024 günü saat 14.00'dc Darphane vc Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde gerçekleşecektir. Kura çekimi tarihi vc yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

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        AÇIKLAMALAR

        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepc Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 21 meslek için 142 kamu işçisi ahım yapılacaktır.

        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır.

        Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

        Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, İŞKUR taralından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) Noter kurası ile belirlenen 4 katı kadar asıl aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir. Asıl adaylar arasından başarılı aday belirlenememesi halinde açık kalan aday kontenjanı kadar yedek aday arasından sözlü (mülakat) sınav ile işe alınacak işçiler belirlenecektir.

        Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

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        Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

        Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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