DasDas Mart'ta tiyatro ve müzik festivali var

DasDas Mart ayına müzik dolu bir programla hızlı bir giriş yapıyor. İlk olarak 2 Mart’ta Kargo ve mor ve ötesi gruplarıyla ülkemizdeki rock müzik sahnesine yön veren Koray Candemir ve Harun Tekin’in 10 yıldır sürekli sold out olan özel gösterileri “Şakalı Akustik”le DasDas sahnesinde olacaklar. 9 Mart akşamı ise yerli müzik dünyasının özgün gruplarından Adamlar uzun bir aradan sonra DasDas’ta sevenleriyle buluşacak.

Şakalı Akustik

Antoine de Saint-Exupéry’nin zamansız başyapıtı ‘Küçük Prens’ hem çocukları hem de yetişkinleri DasDas’ta Mart ayında da ağırlamaya devam edecek. Yönetmenliğini Kayhan Berkin’in üstlendiği, Deniz Işın, Doruk Şengün, Kenan Ece ve Taha Tegin Özdemir’in rol aldığı oyun 10 ve 17 Mart’ta sahnelenecek.

Küçük Prens

DasDas ayrıca Mart ayında yeni oyunlarından ‘Override’a gala yapmaya hazırlanıyor. Stacey Gregg’in 2013 yılında yazdığı, Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul’u sahnede buluşturan, DasDas ve OJİ Tiyatro ortak yapımı oyun, 11 Mart Pazartesi akşamı DasDas’ta gala oyunuyla tiyatroseverlerle bir araya gelecek. Teknolojinin insan bedeni üzerindeki etkilerini masaya yatıran oyunun yönetmenliğini Taner Tunçay üstleniyor.

Override

DasDas’ın sevilen oyunlarından Ahmet Sami Özbudak’ın yönetmen koltuğuna oturduğu ‘Cyrano’, 13 Mart Çarşamba akşamında yeniden sahnede olacak. Bülent Emin Yarar’ın Cyrona’ya hayat verdiği oyunda kendisine Caner Erdem, Duygu Üstünbaş / Ece Çeşmioğlu Ölmez, Elif Mandan, Erol Babaoğlu, Ertuğrul Gümrükçüoğlu, Fatin Elcim, Mert Fırat, Ömer Faruk Tezgel olmak üzere birçok deneyimli ve genç isim eşlik ediyor.

Cyrano

Stand-up serisi DasDas’ta Mart ayında da sevilen isimlerle devam ediyor. TuzBiber’in en iyi komedyenlerinin 15’er dakika sahne aldığı TuzBiber 6’lı Şov 02-08-22-23-29 Mart tarihlerinde yeniden DasDas Alternatif Sahne’de seyircilerinin karşısına çıkarken, 6 ve 27 Mart akşamları Ali Congun’un tek kişilik stand up gösterisi ‘Şehir Eliti’, 10 Mart akşamı Cem Eren Öztürk tek kişilik gösterisi ‘Mahlas’ ve 14 Mart akşamı Cüneyt Nergiz tek kişilik gösterisiyle DasDas’ta sevenleriyle buluşacak. Ayrıca 17 Mart akşamı Berk Karan gösterisiyle DasDas’ta yer alırken stand up yapmayı eden sanatçılarla, tek işi şaka düşünmek olan stand up komedyenlerinin bir araya geldiği Ek İş ekibi 20 Mart akşamı ilk kez DasDas’ta sahnede olacak.

Büyük Ev Ablukada

Büyük Ev Ablukada, yeni konser serisine DasDas’ta Mart ayında da devam ediyor. Tüm konserlerin kapalı gişe olduğu, katılanların nasıl bir tecrübe yaşadıklarını tam olarak açıklayamadığı yeni albümünün şovu ‘Defansif Dizayn’ ile 15 Mart akşamı DasDas Sahne’de yeniden müzikseverlere çok çılgın bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Titus Kompleks

DasDas’ın bu sezonki büyük prodüksiyonu ‘Titus Kompleks’ büyük ilgiyle Mart ayında da yeniden tiyatroseverlerle buluşacak. Shakespeare’in aynı adlı unutulmaz eserinden farklı bir uyarlamayla sahnelenen, izleyenlere adeta bir sinema filmi hissi veren oyun 19-20-26-27 Mart tarihlerinde DasDas’ta izlenebilecek. Olga Helen Bach ve Thomaspeter Goergen’in uyarladığı ‘Titus Kompleks’in yönetmenliğini, sahne ve kostüm tasarımını Ersan Mondtag üstleniyor. Uluslararası bir ekibin kollektif çalışmayla ortaya çıkardığı oyunun kadrosunda Can Sipahi, Didem Balçın, Doğukan Polat, Elçin Afacan, Ferit Kaya, Mert Fırat, Onur Dilber, Yalım Danışman, Hilal Attar yer alıyor

Jogging

Mart ayında DasDas ayrıca IO Tiyatro Festivali kapsamında Hanane Hajj Ali'nin ‘Jogging’ adlı tek kişilik performansını 23 Mart'ta sahnesinde ağırlayacak. Hajj Ali bu çok ödüllü oyununda bir taraftan seyirciyi Beyrut’un sokaklarında gezdirirken diğer taraftan da birbirinden çok farklı Lübnanlı kadının kimliğine bürünerek düşlerine, arzularına, umutlarına doğru bir yolculuğa çıkaracak. Lübnan’ın en tanınmış performans sanatçısı ve aktivistlerinden Hanane Hajj Ali’nin tüm dünyada festivalleri dolaşıp, ayakta alkışlanan bu performansı ilk kez Türkiye’de sanatseverlerle buluşacak.