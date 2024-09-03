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        Haberler Kültür-Sanat Datça'da çevre bilincini artırmak için sanatsal çağrı

        Datça'da çevre bilincini artırmak için sanatsal çağrı

        Datça Kent Konseyi Kültür Sanat ve Bilim Çalışma Grubu ve Datça Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Yüzleşme adlı sergi, 16 Eylül'de, Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 13:09 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:09
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        Datça'da çevre bilincini artırmak için sanatsal çağrı
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        Datça Kent Konseyi Kültür Sanat ve Bilim Çalışma Grubu ve Datça Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Yüzleşme adlı sanatsal yerleştirme sergisi, çevre kirliliği ve özellikle plastik atıkların yarattığı olumsuz etkiler konusunda toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan bu sergi, ziyaretçileri rahatsız edici bir dev çöplük görüntüsü ile karşılayarak kişisel bir iç sorgulamaya davet ediyor.

        ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SANATSAL BİR TEPKİ

        Son yıllarda Datça’nın denizlerinde, kıyılarında ve ormanlarında giderek artan çevre kirliliği, özellikle plastik atıkların yarattığı kötü görüntü ve sağlıksız ortam, bu enstalasyonun çıkış noktasını oluşturuyor.

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        Çalışmanın amacı, bu önemli çevresel soruna dikkat çekmek ve bireylerin bu konuda farkındalık kazanmasını sağlayarak içsel bir sorgulama sürecini tetiklemek.

        Rahatsız edici bir duygu yaratmayı hedefleyen sergi, şişelerin arasına yerleştirilen fotoğraf ve metinler aracılığı ile izleyicileri Neden? ve Niçin? sorularını sormaya yönlendirecek ve kişisel bir sorgulamaya teşvik edilecek.

        Bu sanatsal müdahale, Datça’nın ruhuna ve doğasına hiç yakışmayan dev bir çöplük görüntüsüyle çevre bilinci oluşturmayı ve toplumda bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.

        Sergi, 16 Eylül Pazartesi saat 18:00’de Cumhuriyet Meydanı’nda ziyaretine açılacak ve 22 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

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        #yüzleşme
        #datça
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