Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Datça'da "hayalet ağ" temizliği yapıldı | Son dakika haberleri

        Datça'da deniz dibinde "hayalet ağ" temizliği yapıldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde denizden yaklaşık 100 metre uzunluğunda "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağları çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 18:29 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da "hayalet ağ" temizliği yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki Fener Adası bölgesinde hayalet ağ temizliği yapıldı.

        Akdeniz Koruma Derneği ve Datça ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 10 yıldan fazla bir süredir deniz dibinde olduğu tespit edilen hayalet ağın çıkarılması için harekete geçti.

        Ortak çalışma ile su mühendislerinin gözetiminde, dalış okulu eğitmeni 6 dalgıç tarafından söz konusu hayalet ağ sudan çıkarıldı.

        Hayalet ağların yanı sıra çevredeki misinalarda toplanarak deniz ortamının temizliği sağlandı.

        Yetkililer, hayalet ağların balıkları, deniz kaplumbağalarını ve mercan resiflerini tehdit ederek ekosistemi bozduğunu ve mikroplastik kirliliğine yol açtığını söyledi.

        Yapılan çalışmanın Akdeniz'de biyolojik çeşitliliği korumak için atılmış önemli bir adım olduğunu da kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #muğla haberleri
        #Hayalet Ağ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"