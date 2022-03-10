Datça’da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Açık denizde can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, can yeleği bulunmayan 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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