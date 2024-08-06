David Lynch, hastalığı nedeniyle sinemayı bıraktı

"Sigara içmek çok sevdiğim bir şeydi ama sonunda beni bitirdi" diyen David Lynch; "Benim için sanat hayatının bir parçasıydı. Tütün ve onun kokusu, bir şeyleri yakmak, sigara içmek, geri dönmek, arkanıza yaslanmak, bir sigara içmek ve eserinize bakmak veya bir şeyler düşünmek... Bu dünyada onun gibi güzel bir şey yoktu. Ama beni öldürüyor. Bu yüzden bırakmak zorunda kaldım" diye konuştu.