David Lynch, hastalığı nedeniyle sinemayı bıraktı
İkonik yönetmen David Lynch, sigara alışkanlığı nedeniyle yakalandığı hastalık yüzünden artık film çekemeyeceğini açıkladı
'Mulholland Çıkmazı', 'Fil Adam', 'Mavi Kadife', 'Kayıp Otoban' gibi filmlerin ikonik yönetmeni David Lynch, Amfizem hastalığı nedeniyle evden çıkamadığı için artık film çekemeyeceğini açıkladı.
78 yaşındaki ABD'li yönetmen, nefes alma güçlüğü çekmesine yol açan akciğer hastalığı nedeniyle bir daha film yönetemeyeceğini söyledi.
Sigara alışkanlığı nedeniyle bu hastalığa yakalandığını söyleyen ünlü yönetmen, "İstemesem de evde kalıyorum. Dışarı çıkamıyorum. Oksijenim bitmeden sadece kısa bir mesafe yürüyebiliyorum" dedi.
"Sigara içmek çok sevdiğim bir şeydi ama sonunda beni bitirdi" diyen David Lynch; "Benim için sanat hayatının bir parçasıydı. Tütün ve onun kokusu, bir şeyleri yakmak, sigara içmek, geri dönmek, arkanıza yaslanmak, bir sigara içmek ve eserinize bakmak veya bir şeyler düşünmek... Bu dünyada onun gibi güzel bir şey yoktu. Ama beni öldürüyor. Bu yüzden bırakmak zorunda kaldım" diye konuştu.