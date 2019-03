David Soslan, Osetyan Prensi, askeri komutan, Gürcü Tsarina (Kraliçe) Tamara'nın kocası. Gürcü ve Osetçi ilişkilerinin tarihi bir yüzyıldan daha uzundur. En zor dönüşümü yaşadılar. Bu, eski Osetyalıların atalarının (Kafkas dağlarının eteklerinde yaşayan) Alans'ın sık sık Kartly (İberya) saltanatına saldıran Darial geçidinden geçtiği zamanlarda başlamıştır. Bu, iki ulus arasındaki dostane, müttefik ve hatta ilgili hanedan ilişkileriyle sona erdi: Alania ve Georgia.

David Soslan kimdir?

Ölüm tarihi ve yeri: 1207

Eş: Tamar (e. 1191–1207)

Ebeveynler: Djadaron d'Alanie

Çocuklar: Rusudan, IV. Giorgi

Torunlar: Gürcü Hatun, VII. Davit, VI. Davit, Rusudan of Georgia, Empress of Trebizond

Torun çocukları: II. Demetre, II. Alâeddin Keykubad, II. Vahtang, Mikeli, George, son of David VII of Georgia, I. Konstantine

Bunun en güzel örneklerinden biri 1188'de oldu. David Soslan -Tarina Tamara'nın ikinci kocası. Eşi olması ile beraber, Gürcistan hükümeti için çok şey yapması için ona birçok fırsat verdi. 1191'de kraliçenin politikasından hoşnut olmayan bir grup saray, Prens Yuri (Tamar'ın ilk kocası) olarak kaldığı Konstantinopolis'ten geri döndü ve feodalin neredeyse efendisinin lordlarının olduğu büyük çaplı bir isyanı karıştırdı. Tüm Batı Gürcistan dahil edildi. Çarın Tamara isyanı bastırdı ve Prens Yuri ülkeden kovuldu.

Gürcistan'ın dış politikasında büyük başarılar 12. yüzyılın sonunda görülmüştür. Güçlü ve esnek bir askeri örgüt ve David Soslan sayesinde Gürcüler, Türklere karşı büyük bir saldırı düzenledi. Gürcü ordusu, Karadeniz'in güney sahiline yürüdü ve Gürcistan'ın Laz ve Chan kabileleriyle dolu toprakları geri kazandı. Gürcüler Trebizond, Sinope, Cerasus, Kotyora ve Heraclea'yı ele geçirdi. Kraliçe Tamara ve David Soslan, tüm bölgeleri kapsayan Trebizond Krallığı'nı kurdu.

Otoritesi tarafından güçlendirilen David, Gürcistan Devleti için çalıştı. Soslan, Gürcistan düşmanlarıyla mücadele ederek askeri savaşlarla dolu bir hayat yaşadı.

David Soslan, Selçukluların genişlemesine karşı savaştı.

Aynı zamanda yüksek derecede eğitimliydi ve birçok yeteneği ile ayırt edildi. Bazı tarihçiler, David'in (resmen Shota Rustavely tarafından yazılmış olan) büyük epik şiiri "Panter'in Derisindeki Şövalye" nin gerçek yazarı olduğunu söyler.

Ukraynalı bilim adamları, dilbilimsel karşılaştırma yöntemini kullanarak, bu şiirde birçok İranlı unsurun varlığını ispatladılar. Ayrıca kasıtlı olarak şiirin geç kopyacıları tarafından yapılan bazı eksiklikleri de buldular.

Yetenekli savaşçı aynı zamanda halkının gerçek yeterliliğini çok önemseyen çok eğitimli bir adamdı. David birçok kitabın yazarıdır. Gürcü bilim adamı Chichinadzae, Alanian noellerinin Alanian okullarında eğitim görmüş olduğunu vurgulamaktadır.

David Soslan 1207'de öldü.

Kalıntıları 1970'lerde Kuzey Osetya'daki Nuzal kilisesinde keşfedildi. Kafatası yapısını kullanarak, Rus bilim insanı-gerontolog Herasimova, David Soslan'ın bir fotoğrafını çekti.

Yeni Zelanda olayı ile David Soslan'ın bağlantısı nedir?

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen ve 49 kişinin can verdiği silahlı saldırıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. İki camiyi kana bulayan canilerin silah ve şarjörlerindeki mesajlar; katillerin tarihi olarak Türk ve İslam düşmanlığını gözler önüne serer nitelikteydi. Saldırganın silahının üstüne büyük harflerle "Turkofagos" yani "Türk Yiyici" yazdığı görüldü. Ayrıca silahın üzerinde David Soslan ismi de görüldü.

İşte katillerin silah ve şarjörlerindeki çarpıcı ayrıntılar