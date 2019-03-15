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John Hunyadi: 1440 yılında Osmanlı Sultanı II. Murad'a karşı Belgrad Kuşatması sırasında direnen Macar komutanıydı. Döneminde Osmanlı ve Bulgarlara karşı mücadele etmişti. Osmanlı'ya karşı saldırılar düzenleyen Hünyadi Yanoş, 1441 yılında Osmanlı akıncı birliklerini mağlup edip Mezid Bey'i şehit etmişti. Bir yıl sonra Şahabeddin Paşa da aynı akıbeti yaşamıştı. Yanoş döneminde büyük bir Haçlı Ordusu da toplayıp Osmanlı'ya karşı mücadele etmeye çalışmıştı.
1683 (II.Viyana Kuşatması): 1683 yılında IV. Mehmet devrinde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından Avusturya İmparatorluğu'na karşı düzenlenen ve başarısızlıkla son bulan kuşatmaydı. Kuşatmanın ardından bozgunun sorumlusu olarak Kara Mustafa Paşa idam edilmişti.
Miloş Obiliç: Osmanlı Padişahı Sultan I. Murad'ı, 1389 yılında yapılan I. Kosova Savaşı'nda, sırtından hançerleyerek şehit eden Sırp Despotu Lazar'ın damadıydı. Osmanlı tarafından zaferle sonuçlanan savaşın ardından Sultan I. Murad, zafer alanını gezerken yaralı olan Sırp Miloş Obiliç tarafından öldürülmüştü.
1189 (3. Haçlı Seferi): Selahaddin Eyyubi'nin Haçlılar'ın elinden Kudüs'ü alması üzerine Avrupa'da yeni bir Haçlı Seferi düzenlendi. İngiltere Kralı Arslan Yürekli Richard, Kudüs’ü almak için Selahattin Eyyubi ile savaştı ancak başarılı olamadı. III. Haçlı Seferi krallar savaşı olarak tarihe geçti.
Alexandre Bissonette: Kanada'da 2017 yılında yine bir camiye girip silahlı saldırı düzenleyen Alexandre Bissonette, 6 kişiyi öldürmekten öbür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
Charles Martel: Fransız Generali Charles Martel, 732 yılında Endülüs Emevileri'ne karşı savaşmış ve Endülüsleri durdurmuştu.
Antonio Bragadin: 16'ncı yüzyılda Kıbrıs'ın Osmanlı tarafından fethi sırasında Lala Mustafa Paşa'ya karşı direnmişti. Esirleri öldürmemek üzere imzalanan Magosa Anlaşması'na uymadığı için Lala Mustafa Paşa tarafından derisi yüzdürülen Venedikli komutandı.
Anton Lundin Pettersson: İsveç'te okula Star Wars maskesi takarak gelip elindeki kılıçla okula giden 2 göçmen çocuğu öldüren bir göçmen düşmanıydı.
Odo The Great: Toulouse Savaşı'nda, 721 yılında Emevileri karşı galibiyet kazanan Aquitaine Dükü.
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