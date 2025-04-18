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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez: Bu maçın tarihte yer aldığını biliyoruz - Galatasaray Haberleri

        Davinson Sanchez: Bu maçın tarihte yer aldığını biliyoruz

        Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez, 2-0'lık Bodrum FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu maçın tarihte yer aldığını biliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 22:47 Güncelleme: 18.04.2025 - 22:47
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        "Bu maçın tarihte yer aldığını biliyoruz"
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup eden lider Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez, galibiyeti değerlendirdi.

        "HERKES ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

        Sanchez, "İstekliydik ilk yarıda. Çok fazla şans bulduk. Daha erken gol atsak farklı olabilirdi. Çok geliştirdik kendimizi. Herkes elinden geleni yapıyor. Şimdi çok önemli bir yarı final maçı var. Domine eden bir takım olmamız çok önemli. Bunun devamını istiyorum ve diliyorum." dedi.

        "BU MAÇ TARİHTE YERİNİ ALDI"

        Kolombiyalı oyuncu, "Takım çalışması diyebilirim. Aynı zamanda mentalite. Oyunumuz ve sonuç da iyiydi. Rekorlardan daha önemlisi maç maç gitmek. 3 puanı alıp bir sonraki maça odaklanmalıyız. Başka bir şey düşünmemeliyiz. Salı günü bir maçımız daha var. O maçı kazanırsak finalde olacağız. Bu maçı analiz edeceğiz ama aynı zamanda bu maçın tarihte yerini aldığını biliyoruz." sözlerini sarf etti.

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