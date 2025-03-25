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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez, Kolombiya kadrosundan çıkarıldı - Galatasaray Haberleri

        Davinson Sanchez, Kolombiya kadrosundan çıkarıldı

        Kolombiya Futbol Federasyonu, Brezilya maçında sakatlanan Galatasaraylı Davinson Sanchez'in sağlık durumunun iyi olduğunu ancak kadrodan çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:22
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        Davinson, Kolombiya kadrosundan çıkarıldı
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        Kolombiya'nın, CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı Brezilya maçında sakatlanarak oyundan alınan Davinson Sanchez'in son durumuna ilişkin Kolombiya Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

        Federasyonun sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaraylı savunmacının kadrodan çıkarıldığı duyurularak, "Sporcunun tatmin edici bir şekilde iyileşmesine ve hem tıbbi muayenelerin hem de günlük klinik değerlendirmelerin normal standartlarda sonuçlar göstermesine rağmen, maçta yer almayacağına ortaklaşa karar verildi." ifadelerine yer verildi.

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