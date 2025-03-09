Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez: Ülkenin en büyük takımıyız - Galatasaray Haberleri

        Davinson Sanchez: Ülkenin en büyük takımıyız

        Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez, 2-1'lik Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Ülkenin en büyük takımıyız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 23:29 Güncelleme: 09.03.2025 - 23:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ülkenin en büyük takımıyız"
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın defans oyuncusu Davinson Sanchez, galibiyeti değerlendirdi.

        "HER MAÇ BİR FİNAL"

        Kolombiyalı savunma oyuncusu, "Takımı tebrik etmek istiyorum. Kolay olmayacağını biliyorduk. Birkaç maçtır en iyi şekilde oynayamadık. İlk yarıda birkaç şans vardı ama faydalanamadık. Kaostan bir gol yedik. Önümüzde finaller var, her maç bir final. Galatasaray'ız, bunun farkındayız, sakin olacağız, kendimiz olacağız. Bu 3 puan üzerinden momentum yaratacağız ve mayısa kadar gideceğiz." dedi.

        "ÜLKENİN EN BÜYÜK TAKIMIYIZ"

        Sanchez, "Herkes Galatasaray'ı yenmek istiyor, çünkü ülkenin en büyük takımıyız. Bazen 1-0'ın da tamam olduğunu düşünmemiz gerekiyor. 2-3 gol atma şansımız olduğu ikinci yarının ardından 1 gol farkla kazandık. Net ve formda bir takımız. Formu tekrar tutturduk. Büyük takımlar böyledir. Net bir takım olur. Gol atana sahiptir, gol atana top getirenlere sahiptir. Bizde her tür oyuncu var. En önemli maç cuma günü, ona konsantre olacağız." sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Galatasaray, geriden gelerek kazandı!
        Galatasaray, geriden gelerek kazandı!
        "Galatasaray'da sinerji üretimi düşük"
        "Galatasaray'da sinerji üretimi düşük"
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?