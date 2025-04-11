Davinson Sanchez: Zor bir maçtı!

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Davinson Sanchez, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇTI"

Zor bir maçtı. İyi bir rakibe karşı oynadık. Avrupa'da oynamak için mücadele eden bir takım. Dinlenmek için zamanımız vardı. İyi hazırlandık. İyi bir maç çıkardık. İyi mücadele ettik. Önümüzdeki maçlara odaklanıp onları da kazanmak istiyoruz.