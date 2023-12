Davutoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan açıklamalar.

Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Açık bir şekilde Filistinlilerin tereddütsüz haklı olduğunu söyledim. İsrail'in onlarca BM kararını açıkça çiğnemesi durumu var. Şimdi bazıları İsrail'i yukarıda bir yerde, hukukun dışında gösteriyor. Bütün bunlar karşısında saldırıdan bir müddet sonra, önce açık söyleyeyim hukukum olan eski başbakanlarla temasa geçtim. Eski akil devlet adamlarından arabuluculuk girişimi başlatabilir miyiz diye. Mesele Müslümanlarla Yahudiler arasından çıksın uluslararası hukuk meselesi olsun diye. Rusya, Çin, AB, Almanya, Brezilya, Güney Afrika Büyükelçileriyle temasta bulundum. Her birine ayrı mektup yazdım. Sayın Putin'e ulaştırmak üzere Rus Büyükelçisi'ne verdim mektubu. Çin Cumhurbaşkanı'na, AB liderlerine yazdım. Bir zemin yokladım. Güney Afrika Büyükelçisine sordum 'Yeni bir inisiyatif başlatıyoruz, kimlerin gelmesini istersiniz?' diye sordum. İsimler aldım.

"BİR YAHUDİ 'SOYKIRIMI DEMEZSENİZ İMZA ATMAM' DEDİ"

Toplantılarımızda şunu tartıştık; 'buna soykırım diyebilir miyiz?' diye. Birkaç katılımcı 'soykırım olmakla beraber soykırım dersek, küresel katılımda bazıları çekinir' dedi. Bir Yahudi söz aldı ve ki 'Ben Yahudi'yim, bu bir soykırımdır, soykırımı demezseniz ben imza atmam' dedi. Biz bir metin sunduk. Bu metni yaklaşık 50-60 kişiye yolladık. Bir tarafta İsrail ve Yahudi kökenli olup da bu katliama karşı çıkıp, buna soykırım diyenler var, bir taraftan İslam dünyasından bazılarının susup da bazıların da karşı çıkıp 'biz buradayız' diyenler var. Bir network oluştu. Bir ağ oluştu. Bu bir soykırımdır. İsimleri tek tek saysak, 126 isim. Türkiye'den de katılım var. Siyaset ötesi ve siyaset üstü bir yaklaşım. Küresel entelektüel hareketler siyasal bağlantıdan biraz çekinirler. İlk imzacı olarak benim siyasi kimliğime rağmen hiçbirisi tereddüt etmedi. Gerçek bir vicdani uyanış yaşandı. Muhteşem bir network oluştu. Uluslararası Vicdan Grubu diye başka olaylara da tepkiyi verelim dendi. Bu Gazze ile İsrailliler arasında bir mücadele değil; bu mücadele uluslararası hukuk tanımayan, kendisini her şeyin üstünde gören, üstün bir ırk gören, bütün dünya için virüs niteliği taşıyan zihniyetle insanlığın toplu mücadelesi.

"GÖRÜŞLERİMİZİN DÜNYA İLE ÇATIŞAN BİR YANI YOK"

Şu anda en büyük risk her gördüğü Müslümanı terörist zanneden Yahudi ve Hristiyanlarla, her gördüğü Yahudiyi Siyonist zannedenler arasında. Bizim dar dünyamızdan çıkmamız lazım. Türkiye'de dar dünyada iki kesim var. Birisi 'Hamas terör örgütüdür' deyip hiçbir şey bilmeyen, bir başkası da dünyadan kopuk bir Müslüman olmak gerekiyormuşcasına basitleştiren. Bizim görüşümüzün dünya ile çatışan bir yanı yok. Yeter ki iyi anlatalım. Ortada büyük problem var. Avrupa'da ABD'de yükselen ırkçılık var. Dünyayı bunlar cehenneme çevirir. Küresel bilinç uyandırmak lazım. İmzacıları çeşitlendireceğiz ve genişleteceğiz. Bütün siyasilere, milletvekillere, sivil toplum kuruluşlarına mektup gönderiyorum. 40 ülkeden katılımcı var. Dünyanın bütün önemli gazetelerinde yayınlanmak üzere bu bildirinin muhteviyatını oluşturan makale kaleme alacağız. Eğer bir ülke sahip çıkarsa, uluslararası bir kongre haline dönüştürme teklifi geldi Malezya'dan. Yüzyüze bir girişime dönüşebilir. Bu finansal boyutu olan bir şey. Burada oluşan bir heyet BM Genel Sekreteri'ni ziyarete gidebilir. Burada en az 15 tane BM eski çalışan ismi var. Hala BM ile bağlantısı olan isimler var. Biz ciddi bir destek olursa burada bir araya gelmiş her kıtadan 10 isim BM ve değişik ülkelere ziyarette bulunarak küresel bir hareket başlatabiliriz.

"IRKÇILIK DÜNYANIN EN BÜYÜK İNSANLIK SUÇUDUR"

Uluslararası hukukla ilgili kurallar konuyor ama herkes kendisine bir istisna alanı tanımlıyor. Batı düşüncesine bütün insanlar eşittir Batılılar daha da eşittir deniyor. İsrail'i destekleyen çok güçlü küresel network var. Irkçılık en büyük insanlık suçudur. Ona karşı aynı güçte bir iletişim ağı oluşturmadıkça başaramıyorsunuz. Yöneticilere bu İsrail yanlısı network sızmış Amerika'da. Fakat Amerika'daki kitleler yüzbinleri topladı. Kendini seçkin gören ülke ve topluluklar ile kendisini diğer insanlarla eşit görenler arasında bir gerilim var şu anda. Bunun en büyük enstrümanı ahlaki üstünlük. Eğer ülke liderleri kendi halkları ile barışık ise, sesleri güçlü çıkıyorsa rol oynamaya başlıyor. Bu bildiride sadece soykırım demiyoruz, tek tek adları sayılarak BM, UNICEF, DSÖ üstüne düşeni yapmalıdır diyoruz. 'Bütün ülkeler İsrail'e verdikleri desteği kesin, bu suçun ortağı oluyorsunuz' dedik. Bütün ülkelere tavır alma çağrısında bulunduk. Malezya'da İsrail bandralı gemilerin Malezya limanlarına giremeyeceği kararı alındı. Sembolik etkisi var bu kararın.

"GAZZE İÇİN HAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞTÜM"

Sayın Hakan Fidan'la da iki kez konuştum bu konuları. 'Hükümete bilgi vermek istemediniz mi?' diye bir soru gelebilir. Hakan Bey tecrübeye sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanına bütün bu inisiyatifleri kendisine arz edebilmek için şahsi telefonundan aradık, randevu istedik. 2,5 ay oldu cevap gelmedi. Bunun ne siyasi boyutu var? Hakan Bey ve sayın Cumhurbaşkanı elinden geleni yapıyordur. Ama ben inisiyatif bağlamında söylüyorum. Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları Katar'da yürüyor. Karşı ülkeler sizin gücünüze ikna oldukları zaman arabulucu olabilirsiniz. Amerika ile Türkiye ilişkileri öylesine bir yerde ki şu anda Ortadoğu'da yer yerinden oynuyor. Rahmetli Süleyman Demirel'i herkes Amerikancı bilirdi. 25 Temmuz 1975'de ABD üslerini kapatmıştı. Arap dünyasında bir nesil değişimi yaşanıyor. Yeni bir nesil geliyor. Bu nesil Kudüs meselisini o kadar da milli ve onur meselesi olarak görmüyor. Eskiden 'İsraille normalleşme Filistin sorunu çözülmeden olmaz' deniyordu. 2009'da arabuluculuğu yaparken Suudi Arabistan da bizim arkamızdaydı. İlk kez Halid Meşal'in gitmesi bundan sonradır.