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Haberler Gündem Politika Davutoğlu'ndan Ümit Özdağ açıklaması - 2023 Seçim Haberleri
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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Ümit Özdağ açıklaması

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Zafer Partisi lideri Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na destek kararı ve varılan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sinan Oğan ve diğer bütün taraflarla temas kurma yetkisi verdik. Sayın Kılıçdaroğlu, bu temasları bize rağmen, bize karşı almış değil" ifadelerini kullandı

Davutoğlu'ndan Ümit Özdağ açıklaması - 2023 Seçim Haberleri
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AA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın görüşmesine ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sinan Oğan ve diğer bütün taraflarla temas kurma yetkisi verdik. Sayın Kılıçdaroğlu, bu temasları bize rağmen, bize karşı almış değil." dedi.

AA'da yer alan habere göre Davutoğlu, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle partisinin genel merkezinde bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun demokratik olgunlukla tamamlanması temennisinde bulunan Davutoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde milletin değişimden yana oy kullandığını belirtti.

Davutoğlu, "Önümüzdeki seçim tam bir referandumdur. Aday sayısı ikiye inmiştir. Halkımız bir karar verecek, eski düzen devam mı edecek, yeni bir başlangıç mı olacak?" diye konuştu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu destekleme açıklaması yaptığı hatırlatılarak, imzalanan protokole ilişkin bir soru üzerine Davutoğlu, Türkiye'de siyasette değişimleri zorlayan şartların bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde cumhurbaşkanı olmak için yüzde 50'nin üzerinde oy alınması gerektiğini hatırlatan Davutoğlu, bu nedenle partilerin ve liderlerin, iktidara gelmek için en geniş koalisyonları kurmaları gerektiğini, bunun için de geçmişte farklı düşünenlerin bir araya gelmesinin zorunluluk olduğunu söyledi.

"DÜNKÜ PROTOKOL CHP İLE ZAFER PARTİSİ ARASINDA"

Seçimlerin ardından Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partinin genel başkanının bir araya geldiğini anlatan Davutoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sinan Oğan ve diğer bütün taraflarla temas kurma yetkisi verdik. Sayın Kılıçdaroğlu bu temasları bize rağmen, bize karşı almış değil. Hep beraber dedik ki 'Madem ikinci tura kaldık, herkesle görüşülebilir, herkesin onayı alınabilir.'" diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu, "Sayın Ümit Özdağ ile fikirlerimizin çoğu uzlaşmıyor, bu açık. Ama fikirlerimizin çoğunun uzlaşmıyor olması birlikte bir müzakere yapmayacağız anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile dün akşam saatlerinde görüştüğünü bildiren Davutoğlu, kayyum konusunda Gelecek Partisi olarak tavırlarının açık ve net olduğunu dile getirdi.

Demokrat insanın seçilme makamı olan yerlere atanma kabul etmesinin mümkün olmayacağını söyleyen Davutoğlu, kayyum atamasının belediye başkanlarını değil, oy veren halkı cezalandırmak olduğunu savundu.

Davutoğlu, "Bizi bağlayan tek şey, altı liderin altına imza attığı dokümanlardır. Oradan sapıldığı anda tepkimi anında göstermekten çekinmem. Dikkat ederseniz, dünkü protokol CHP ile Zafer Partisi arasında." dedi.

"BÖYLE BİR PAZARLIĞA SAYIN KILIÇDAROĞLU GİRMEZ"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı konusunda yaptığı açıklama hatırlatılarak, "7 maddelik protokol var, acaba gizli bir protokol mü var?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Şeffaf olmayan hiçbir şey yok Millet İttifakı'nda. Bu anlamda ben Sayın Kılıçdaroğlu'na güveniyorum. İki yıl oluşturduğumuz kültür bizim gizli protokol yapmamıza izin vermez. Verirse ne olur? O zaman bize izah gerekir. Şu ana kadar da böyle bir durum görmedik. Bakanlıklar konusu 6 lider arasında görüşülmemişken başka hiç kimseyle müzakere edilemez, çok net ifade ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu söyledi. 6 lider daha biz iki yıldır bir aradayız. Bir makam şeyi peşinde olarak da oturup 'Sen şunu mu, bunu mu alacaksın' demeden bu 6 lider dışında kim olursa olsun Sayın Ümit Özdağ için demiyorum bunu, böyle bir pazarlığa Sayın Kılıçdaroğlu girmez. Bizler bunu zaten kabul etmeyiz. Bu anlamda bir kültür var aramızda. Bu kültüre riayet edildi. Sayın Özdağ da zaten bunu ifade etti, 'Bunlar konuşulmadı' diye."

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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