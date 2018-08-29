DC United - Philadelphia Union sahaya çıkıyor

DC United ve Philadelphia Union, 30 Ağustos 2018 Perşembe günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:00. Maç öncesi DC United 27 puanla 18. sırada, Philadelphia Union 36 puanla 13. sırada bulunuyor. DC United son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Philadelphia Union, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 616. İddaa'da DC United kazanır 1.70, berabere biter 3.20, Philadelphia Union kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

DC United önceki hafta RB New York mücadelesinde 1-2 yenildi.

Philadelphia Union, Orlando City karşılaşmaında 6-1 kazandı.

DC United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. DC United, kendi sahasında 17 gol attı, 8 gol yedi.

Philadelphia Union, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Philadelphia Union 14 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.

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