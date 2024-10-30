DÇSO'dan çok özel Cumhuriyet Bayramı konseri

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), Cumhuriyet Bayramı’nı özel konserler ile kutladı. Galataport İstanbul'da gerçekleşen ücretsiz konserleri 5 binin üstünde kişi izledi. Konserlerin şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğünü, Türkiye'nin önde gelen orkestra şeflerinden Prof. Rengim Gökmen üstlendi. 88 yetenekli DÇSO öğrencisinin sahne aldığı muhteşem müzik şöleninde, izleyiciler unutulmaz bir müzik deneyimi yaşadı.

Rengim Gökmen

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu en unutulmaz şekilde yansıtmak amacıyla hazırlanan repertuvarda, Carmen, Ay Gız ve Aman Avcı gibi herkesin aşina olduğu, keyifle eşlik ettiği değerli Türk ve yabancı aryalar yer aldı. Ayrıca, Carlos Gardel’in ünlü tangosu Por Una Cabeza Kadın Kokusu filmiyle hafızalara kazınmış bu özel eser ve yayınlandığı dönemde herkesi ekran başına kilitleyen Kurtuluş dizisinin Muammer Sun imzalı 'Savaş Müziği' de 29 Ekim’de DÇSO tarafından seslendirildi.Doğuş Grubu’nun en uzun soluklu ve en köklü sosyal sorumluluk platformlarından DÇSO, her yıl olduğu gibi, Cumhuriyet Bayramı’na vurgu yapan önemli marşlara izleyiciler de eşlik etti.