AA

Bölgedeki yerel kaynaklara göre, YPG/PKK işgalindeki Haseke'nin Guveyran bölgesinde bir hapishanede tutulan DEAŞ'lılar, YPG/PKK'lı teröristlerle şartlarda uzlaşarak önceki gece başlattıkları isyana son verdi.

Anlaşmaya göre, ceza evindeki hijyen ve temizlik şartları iyileştirilecek, açık havada kalma süreleri uzatılacak, hasta mahkumlar sağlık merkezlerinde tedavi edilecek ve verilen yemek miktarı arttırılacak.

AA'nın haberine göre, 54 ülkeden 4 bin 500 DEAŞ'lının tutulduğu ceza evinde olumsuz şartlar nedeniyle önceki gece isyan çıkmıştı.

Bunun üzerine ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterlerinin de desteğiyle bastırılsa da, mahkumlar dün yeniden isyan çıkarmıştı.

YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'i ve ABD askerlerini taşıyan 10 araçlık konvoy isyanı başlatanlarla görüşmek üzere dün akşam, ceza evine gelmişti.