Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Debisi yükselen dere can aldı! - Son dakika haberi

        Hakkari'de debisi yükselen dereye düşen kişi öldü

        Hakkari'de sağanak faciaya yol açtı. Kentte debisi yükselen dereye düşen Alaattin Üzüm adlı kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 12:29 Güncelleme: 10.04.2024 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Debisi yükselen dere can aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de sağanak nedeniyle debisi yükselen dereye düşen kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Durankaya beldesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan 56 yaşındaki Alaattin Üzüm, ahırının arka kısmında dengesini kaybederek yokuştan yuvarlandı.

        BÖLGEDE ARAMA YAPILDI

        Sağanak nedeniyle debisi yükselen dereye düşen Üzüm’den haber alamayan yakınları, bölgede arama yaptı.

        Düştüğü noktadan 200 metre uzaklıkta Üzüm'ün cesedini bulan yakınları, jandarmaya haber verdi.

        Ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürülen 5 çocuk babası Üzüm'ün cenazesi, işlemlerin ardından köy mezarlığına defnedilecek.

        Fotoğraf: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Hakkari
        #alaattin üzüm
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Dünya Bankası ile "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
        Dünya Bankası ile "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        İş makinesi kar kütlelerinin altında kaldı!
        İş makinesi kar kütlelerinin altında kaldı!