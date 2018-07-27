Debrecen - Mezokovesd Zsory düellosu

Macaristan NB I maçında Debrecen ile Mezokovesd Zsory, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:30. 3 puanlı Debrecen 6. sırada bulunuyor, Mezokovesd Zsory 3 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Debrecen, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Mezokovesd Zsory son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 369. İddaa'da Debrecen kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Mezokovesd Zsory kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Debrecen son haftadaki Ujpest müsabasında 2-1 yenildi.

Mezokovesd Zsory, Szombathelyi Haladas karşılaşmaında 1-0 yenildi.

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