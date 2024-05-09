Dedetaş'ın ataması ne zaman yapıldı?

Bazı haber sitelerinde Üsküdar Belediye Başkanı CHP'li Sinem Dedetaş'ın, kayınbiraderi olan Basri Onur Dedetaş'ı Ataşehir Belediyesi Afet İşleri Müdürü olarak atadığı iddiaları yer almıştı.

Konuyla ilgili olarak Ateşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada söz konusu kişinin 2014 yılından beri Ataşehir Belediyesi'nde çalıştığı ve geçen yıl bu göreve atandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Dün akşamdan itibaren gündeme gelen 'Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın kayınbiraderi Basri Onur Dedetaş, Ataşehir Belediyesi'ne Afet İşleri Müdürü olarak atandı iddiaları' gerçeği yansıtmamaktadır.

Afet İşleri Müdürlüğümüz, Mart 2023'te belediyemiz bünyesinde kuruldu. Bu birimin müdürlüğüne de 2014 yılından itibaren belediyemizde çalışan Basri Onur Dedetaş getirildi. Dedetaş daha önce Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzde Şef, İmar Müdürlüğümüzde Statik Büro çalışanı, Fen İşleri Müdürlüğümüzde ve Yapı Kontrol Müdürlüğümüzde Bölge Mühendisi olarak görev yapmıştı. 17.05.2023 tarihinde de Afet İşleri Müdürlüğümüze, Müdür olarak atandı.

2024 yılı yerel seçimlerinden çok önce, kurum içi terfi ve liyakat esasına uygun gerçekleştirilen bu atamanın, söz konusu çalışanımızın Üsküdür Belediye Başkanı Sayın Sinem Dedetaş'a yakınlık derecesine bağlanması ve bu yalanın sosyal medya üzerinden sistematik şekilde yayılması, algı ve bilgi kirliliği yaratma çabasıdır.