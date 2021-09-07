O anlar kamerada! Eski eş dehşeti! 0:00 / 0:00

AA

Sivas'taki Kaleardı Mahallesi'nde L.E. (37), yaklaşık 7 ay önce boşandığı E.D'nin (31) gittiği kurs binasının önüne geldi. E.D'nin binadan çıktığını gören eski koca L.E, boşandığı eşini bıçaklamaya ve darp etmeye başladı.

BIÇAKLA HERKESİ TEHDİT ETTİ

AA'da yer alan habere göre elindeki bıçakla etrafındakileri tehdit ederek yanına yaklaştırmayan L.E'nin üzerine, apartmandaki bir kişi tabure fırlattı.

GÖZALTINA ALINAN ESKİ KOCA TUTUKLANDI

Güçlükle ikna edilen ve bıçakla elinden yaralanan L.E. gözaltına alındı. Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DEHŞET ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Bıçakla yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen E.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada, olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.