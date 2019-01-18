Konya'da 2 kişi, define aramak için hazırladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Yanlarındaki bir kişi ise gözaltında alındı.

Olay, dün Meram ilçesi Kumralı Mahallesi Taşocağı mevkiinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Ahmet E., Uğur T. ve Hüseyin C., define aramak için Taşocağı mevkiine gitti. 3 defineci buradaki kayaları parçalamak isterken, hazırladıkları el yapımı patlayıcı infilak etti. Ahmet E., Uğur T., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Patlamadan yara almadan kurtulan Hüseyin C., 112 Acil Servisi arayıp, yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Hüseyin C. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede bir akü, 20 metre kablo ve kazı malzemesi ele geçirdi.