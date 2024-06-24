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        Haberler Magazin Defne Samyeli, kızı Derin Talu'ya nazire yaptı - Magazin haberleri

        Defne Samyeli, kızı Derin Talu'ya nazire yaptı

        Fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkartan 51 yaşındaki Defne Samyeli, 20 yaşındaki kızı Derin Talu'ya nazire yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 09:17 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:23
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        1991 Miss Turkey'de Türkiye üçüncü güzeli seçilen Defne Samyeli, 51 yaşında da güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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        Defne Samyeli, güzelliğiyle adeta yaşıtlarına meydan okuyor.

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        Bodrum'da tatil yapan Defne Samyeli, 20 yaşındaki kızı Derin Talu'ya nazire yaptı.

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        Derin Talu, plajda çektirdiği fotoğrafları yayımladıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada gündem oldu.

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        Derin Talu, bikinisinin üzerine mor ve beyaz renklerin hâkim olduğu transparan bir plaj kıyafeti giydi.

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        Derin Talu'nun paylaşımından birkaç saat sonra Defne Samyeli, kızına nazire yaparcasına plaj fotoğrafları paylaştı.

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        Defne Samyeli'nin leopar desenli bikinisini yeşil renkli transparan bir elbiseyle kombinlediği görüldü. Samyeli'nin fotoğrafları da kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

        #defne samyeli
        #Derin Talu
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