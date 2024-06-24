Defne Samyeli, kızı Derin Talu'ya nazire yaptı
Fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkartan 51 yaşındaki Defne Samyeli, 20 yaşındaki kızı Derin Talu'ya nazire yaptı
1991 Miss Turkey'de Türkiye üçüncü güzeli seçilen Defne Samyeli, 51 yaşında da güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Defne Samyeli, güzelliğiyle adeta yaşıtlarına meydan okuyor.
Bodrum'da tatil yapan Defne Samyeli, 20 yaşındaki kızı Derin Talu'ya nazire yaptı.
Derin Talu, plajda çektirdiği fotoğrafları yayımladıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada gündem oldu.
Derin Talu, bikinisinin üzerine mor ve beyaz renklerin hâkim olduğu transparan bir plaj kıyafeti giydi.
Derin Talu'nun paylaşımından birkaç saat sonra Defne Samyeli, kızına nazire yaparcasına plaj fotoğrafları paylaştı.