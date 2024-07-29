Defne Samyeli, "Hangisi daha güzel?" dedirtti

Defne Samyeli için yaz ayları, bitmek bilmeyen tatil demek.

52 yaşındaki Defne Samyeli, tatilinden paylaştığı yeni fotoğraflarla güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bazı hayranları, sosyal medyadaki yorumlarıyla Samyeli'ye övgüler yağdırdı. Öyle ki aralarından bazıları duygularını; "Yaz bitmesin, Defne şehre dönmesin" şeklinde getirdi. Bazıları ise "Defne mi yoksa gün batımı mı daha güzel? Haydi bakalım fizik sorusu gibi... Çözün de görelim" şeklinde yorum yaptı.