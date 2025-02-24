Deha 21. bölüm izle! Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Deha, 23 Şubat Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Damla Serim'in kaleme aldığı dizinin son bölümünde, Cesur ve İskender ortaklarından birini aradan çıkarmak istedikleri sırada Devran'ı farkında olmadan kullanırlar. İmre ise Devran için savaşırken kendini büyük bir ikilemin içinde bulur. Deha 21. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 23 Şubat 2025 Show TV Deha son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
Show TV’nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Deha 21. bölümü ile dün akşam izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği dizinin son bölümünde Devran çok büyük bir kayıp yaşar ve bunun İmre yüzünden olduğunu anladığında artık her şey için çok geçtir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 21. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.
DEHA’NIN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Devran İskender’den yediği büyük kazıktan sonra artık daha acımasızdır. Üstelik İmre’ye olan güveni de sarsılır.
İmre, Devran için savaşırken kendini büyük bir ikilemin içinde bulur.
Bu ikilemin içinde Devran’a kendini inandırmayı başarır.
Cesur ve İskender ortaklarından birini aradan çıkarmak istedikleri sırada Devran’ı farkında olmadan kullanırlar.
Devran bu sırada çok büyük bir kayıp yaşar ve bunun İmre yüzünden olduğunu anladığında artık her şey için çok geçtir.
Devran artık İskender’in sonu olmaya karar verdiğinde aklındaki hamleyi ondan önce hiç beklemediği biri gerçekleştirir.
DEHA SON BÖLÜM İZLE
23 Şubat Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 21. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.