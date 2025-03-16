Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin DEHA 24. BÖLÜM CANLI İZLE! Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD, kesintisiz

        Deha 24. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Deha'nın yeni bölümünde yaşanacaklar

        Show TV'nin ilgiyle izlenen Ay Yapım imzalı Deha dizisi, 16 Mart Pazar akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Deha 24. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği dizinin 24. bölümünde Devran, İskender'in elindeki her şeyi almak için birden fazla cephede harekete geçer. Bunun için önce zekasını sonra da ikna kabiliyetini kullanarak İskender'in açgözlülüğünün kurbanı olmasını sağlar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD, donmadan ve kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 16.03.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Show TV’nin Pazar akşamlarına damgasını vuran Deha dizisi, bu akşam 24. bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen seyirciler Deha 24. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde Karahan, İmre’nin onunla birlikte olmayı kabul etmesinin ardındaki nedeni öğrenince ona bir teklifte bulunur. İmre ise Devran tarafından hayal kırıklığına uğratılmasıyla Karahan’la iş birliği yapar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle…

        2

        DEHA’NIN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Devran, İskender’e söz verdiği gibi onun elindeki her şeyi almak için fark ettirmeden birden fazla cephede harekete geçer.

        3

        Bunun için önce zekasını sonra da ikna kabiliyetini kullanan Devran, İskender’in açgözlülüğünün kurbanı olmasını sağlar.

        4

        Böylece hem İskender’in elindeki her şeyi alır hem de Aysel’e yalan söylemesine neden olur.

        5

        Karahan, İmre’nin onunla birlikte olmayı kabul etmesinin ardındaki nedeni öğrenince ona bir teklifte bulunur.

        6

        İmre ise Devran tarafından hayal kırıklığına uğratılmasıyla Karahan’la iş birliği yapar.

        7

        Karahan’ın ise Devran’a bu iş birliğinden farklı bir sürprizi daha vardır.

        8

        Fakat Devran bu sürprize şaşırmaz.

        9

        DEHA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Deha dizisinin 24. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        DEHA 24. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        DEHA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        11
        12
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        Trump'tan VOA kararı
        Trump'tan VOA kararı
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        Yeğeni tarafından öldürüldü
        Yeğeni tarafından öldürüldü
        Suriye Devrimi'nin 14. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
        Suriye Devrimi'nin 14. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Polis müdahale etti
        Polis müdahale etti
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sırbistan'da dev protesto
        Sırbistan'da dev protesto
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!