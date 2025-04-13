Show TV’nin ilgiyle izlenen Ay Yapım imzalı Deha dizisi, 13 Nisan Pazar akşamı 26. bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen seyirciler Deha 26. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde İmre’yi korumak için uğraşırken bir yandan da Gülce’yi İskender tarafından üzerine atılan cinayet suçundan kurtarmak için elindeki kozdan vazgeçmesi gerekir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle…