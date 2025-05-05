Deha 29. bölüm izle! Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin sevilen dizisi Deha, dün akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı yeni bölümü kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler Deha 29. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Senaryosunu Damla Serim'in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde Karga'yla birlikte Karahan'dan kurtulan Devran'ın adaleti sağlama planlarının önünde hiçbir engel kalmaz. İşte, 4 Mayıs 2025 Show TV Deha son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz...
Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Deha, dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde Devran, ameliyat sırasında yaşanan komplikasyondan çıkmasını bekleyen herkesi şaşırtırken Cesur, onun bıraktığı işi tamamlamak için İskender’in tarafına geçer. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 29. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…
DEHA’NIN 29. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Karga’yla birlikte Karahan’dan kurtulan Devran’ın adaleti sağlama planlarının önünde hiçbir engel kalmaz.
Fakat planlarının arasına İmre’nin ısrarlarıyla olması gereken ameliyat girer.
Devran, ameliyat sırasında yaşanan komplikasyondan çıkmasını bekleyen herkesi şaşırtırken Cesur, onun bıraktığı işi tamamlamak için İskender’in tarafına geçer.
Karga Devran’la anlaşmasını bozmasına sebep olacak bir bilgiyle sarsılır. Bedelini ise kimsenin beklemediği birine ödetir.
DEHA SON BÖLÜM İZLE
4 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 29. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.